Китай здійснив кібератаку на військові розробки США

Хакери атакували університети.



Китай здійснив кібератаки на університети в США, Канаді та країнах Південно-Східної Азії для викрадення досліджень в області військово-морських технологій.

Хакери атакували Гавайський університет, Університет штату Вашингтон, Массачусетський технологічний інститут, Університет штату Пенсильванія і інші. Більшість з них, за даними видання, так чи інакше пов’язані з Океанографічних інститутом у Вудс-Хол (штат Массачусетс), який також піддався кібератаці. У ряду цих вузів укладені контракти з ВМС США.

Інформаційне підрозділ з кібербезпеки iDefense компанії Accenture Security засікло у внутрішніх мережах згаданих вузів киберактивность, витікаючу з боку серверів, розташованих на території Китаю і контрольованих групою хакерів, відомої експертам під різними назвами – Temp.Periscope, Leviathan або Mudcarp.

Раніше директор національної розвідки Сполучених Штатів Ден Коутс заявляв, що Росія і Китай, які прагнуть розширити свій глобальний вплив, через шпигунство і кібератаки представляють серйозну загрозу для США.