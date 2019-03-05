У Швеції сів на мілину військовий катер: є постраждалі

Інцидент стався в районі острова Лорен.



Сім осіб постраждали в результаті інциденту під час військових навчань в районі Стокгольмського архіпелагу в Швеції.

За даними ВМС Швеції, інцидент стався в районі острова Лорен, коли військовий катер з 18 людьми на борту сів на мілину.

“Сім людей постраждали. Двоє з них у важкому стані з допомогою військового вертольота доставили в лікарню, ще п’ять забрали швидкі”, – повідомили в прес-службі адміністрації ВМС Швеції.

Повідомляється, що всі постраждалі на момент першого контакту з рятувальниками були у свідомості.

Додаткові обставини інциденту з’ясовуються.