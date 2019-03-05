США розмістять в Європі новітні винищувачі-бомбардувальники

Мова йде про багатоцільових бойових машинах, спроектованих з використанням технології “стелс”.

Американські винищувачі-бомбардувальники п’ятого покоління планується розмістити в Європі на постійній основі. Про це заявив у вівторок головнокомандувач Об’єднаними збройними силами (ОЗС) НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапаротти.

“(Американські) ВВС в даний час на ротаційній основі надають мені літаки п’ятого покоління, бомбардувальники і так далі, які необхідні для розгортання з метою стримування, а також для забезпечення своєї (бойової) готовності. Я також очікую їх дислокації в Європі в певній кількості на постійній основі”, – сказав воєначальник, виступаючи на слуханнях у комітеті у справах ВС Сенату Конгресу США. Інших деталей на цю тему генерал не навів.

Американські винищувачі-бомбардувальники п’ятого покоління – це F-22 і F-35. Мова йде про багатоцільових бойових машинах, спроектованих з використанням технології “стелс” і здатних нести ядерні боєзаряди. Разом з США в проекті створення F-35 беруть участь вісім країн: Австралія, Великобританія, Данія, Італія, Канада, Нідерланди, Норвегія та Туреччина. Крім того, ці літаки купують Ізраїль і Японія.