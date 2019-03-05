НАБУ затримало ділових партнерів Пашинського

Фігурантами розслідування стали наближені до нардепу керівники одного з підрозділів “Укроборонпрому”.

У НАБУ підтвердили затримання діючого і колишнього керівників державного зовнішньоторговельного підприємства “Спецтехноекспорт” за підозрою в розтраті 2,225 млн доларів. Прізвища затриманих в офіційному повідомленні не згадуються.

Нагадаємо, чинним керівником підприємства, яке входить в “Укроборонпром” і займається експортом озброєння, є Владислав Бельбас, знайомий народного депутата Сергія Пашинського, екс-голови наглядової ради “Укроборонпрому”.

Про це інтернет-виданню UA1 повідомило джерело, наближене до партійного керівництва “Народного фронту”.

За протекцією депутата в “Спецтехноекспорт” в лютому 2015 року влаштували на роботу його старшого сина Антона. Пашинський-молодший очолив відділ зовнішніх контрактів держпідприємства.

У свою чергу син нардепа неодноразово влаштовував зустрічі Пашинського з екс-керівником цього підприємства Павлом Барбулом. Антон Пашинський особисто приводив його в парламентський комітет з нацбезпеки і оборони, який очолює Сергій Пашинський.

За період роботи сина депутата в “Спецтехноекспорте” і ділових контактів Сергія Пашинського, Павла Барбула і Владислава Бельбаса підприємство не раз фігурувало у фінансових скандалах.

Зокрема, навесні 2017 року цю структуру запідозрили в реалізації детонаторів за заниженою ціною, в результаті чого 600 тис. євро осіли в кишенях посередників.

А в січні 2018 року “Спецтехноекспорт” зацікавило польську прокуратуру у справі за підозрою про відмивання коштів.