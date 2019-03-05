Туреччина відкрила ключовий пункт пропуску на кордоні з Сирією

Прикордонний пункт був закритий у 2011 році, коли почалася громадянська війна в Сирії.

На південно-східній турецькій кордоні з Сирією після п’ятирічної перерви знову запрацював ключовий пункт пропуску.

Турецькі вантажівки знову можуть перетнути прикордонні ворота Онджупинар в провінції Кіліс після пред’явлення відповідних проїзних документів митним службовцям.

За кілька годин після відкриття пункту пропуску в Сирії переправилися 50 вантажівок. Водії стверджують, що відкриття переходу значно скоротило час поїздки.

Також Туреччина планує наступного тижня відкрити прикордонний перехід в районі сирійської провінції Афрін.