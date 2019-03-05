Отруєння Скрипалів: журналіст розповів про четвертому підозрюваного

До отруєння нервовим агентом «Новачок» Сергія і Юлії Скрипаль в британському Солсбері крім трьох російських розвідників — «Руслана Боширова» (Анатолій Чепіга), «Олександра Петрова» (Олександр Мишкін) і «Сергія Федотова» (Денис Сергєєв) — може бути причетний ще один співробітник ГРУ РФ.

Про це в ефірі програми «Вечір з Іриною Ромалийской» заявив журналіст-розслідувач і головний редактор The Insider Роман Доброхотов. За його словами, зараз він і його колеги займаються ідентифікацією цієї людини.

«У нас вже є підозрюваний на четверту кандидатуру. Ми можемо сказати, що це теж співробітник ГРУ і дуже активно перемещавшийся по Європі», — сказав розслідувач.