Названо ім’я найбагатшої жінки планети

За рік статки бізнесвумен зросла на 7,1 мільярда доларів.

Співвласницю французької компанії L’oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс назвали найбагатшою жінкою в 2019 році.

Такі дані наводить видання Forbes у своєму щорічному рейтингу найбагатших людей планети.

Уточнюється, що за рік стан бізнесвумен зросла на 7,1 мільярда доларів або на 17% і зараз становить майже 50 млрд доларів. Такий стан Франсуаза Бетанкур-Майерс отримала у спадок від своєї матері Ліліан Бетанкур у вересні 2017 року. Відзначається, що сім’ї Бетанкур належить 33% акцій L’oreal. Ліліан Бетанкур фігурувала в списку щорічно, починаючи з 1987 року, коли Forbes вперше опублікував рейтинг.

Нагадаємо, Ліліан Бетанкур – мати нинішньої найбагатшої жінки планети – померла у вересні 2017 року у віці 94 років, залишивши дочці – Франсуазі Бетанкур-Майєрс – стан в $44,6 млрд. Ліліан отримала свої капітали і контрольний пакет акцій L’oreal в 1957 році, коли помер її батько Ежен Шюлле.