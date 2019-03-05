Барбул і Бельбас затримано по справі Гладковського: хто це такі і що сталося в “Спецтехноекспорте”

Чинний глава Спецтехноекспорта Владислав Бельбас і його попередник Павло Барбул затримано Національним антикорупційним бюро за підозрою в розтраті понад 2 мільйонів доларів США.

Як повідомляють у НАБУ, крім Бельбаса і Барбула, у ході спільної з САП операції було затримано ще 3 чиновників підприємства, яке є складовим елементом державного концерну “Укроборонпром”.

У “Спецтехноекспорте” підтвердили цю інформацію, заявивши, що Бальбас затримали через розслідування одного з експортних контрактів компанії, укладених в період з 2009 по 2016 років. ДП надало доступ детективаю Бюро до всіх відповідних матеріалів.

Колишньому директору “Спецтехноекспорт” пред’явлено звинувачення у розтраті державних коштів на суму 55,5 мільйонів гривень.

Крім того, підозра отримали ще 4 крупних чиновника підприємства.

Згідно з робочою версією слідства, колишній глава “Спецтехэкспорта” і його заступники організували схему розкрадання коштів державного підприємства “Завод 410 Цивільної авіації” з подальшим виведенням їх на закордонні рахунки. Під час виконання контракту, укладеного з міністерством оборони Індії, екс-директор ДП залучив до угоди якусь компанію, зареєстровану в ОАЕ. Юридична особа-посередник повинно було взяти на себе всі деталі виконання угоди, внаслідок чого з рахунків “Заводу 410 Цивільної авіації” в його користь було переведено більше 2 мільйонів доларів.

В САП стверджують, що внаслідок реалізації даної схеми держава втратила 55,5 мільйонів гривень.

Відзначається, що в період з кінця 2014 року до 25 червня 2018 року підприємство “Спецтехноекспорт” знаходилося під керівництвом Павла Барбула. Після відходу директором став його заступник, Владислав Бельбас.

Відомо, що Барбул прийшов на державну службу з бізнесу в 2014 році, після чого став займатися експортом військової продукції. Обсяг експортних контрактів Спецтехноекспорта оцінювався в суму понад 500 мільйонів доларів.

Восени 2017 року Генпрокуратура і фіскали відкрили провадження у розтраті підприємством “Спецтехноекспорт” 198 мільйонів гривень шляхом виведення коштів через фірму-прокладку. Пізніше до справи долучилися НАБУ і СБУ. Влітку того ж року Барбуль був звільнений, а через місяць його родиною був придбаний будинок площею 435 квадратних метрів. Особняк оформлений на матір екс-чиновника. Також журналісти знайшли і раніше не внесений в декларацію автомобіль Range Rover, записаний на імовірно його дружину Олену Барбул.

Також журналістами розслідувалася діяльність Владислава Бельбаса. Його називали лобістом ДП, посприяли висновку скандальної угоди на закупівлю радіостанцій з Ізраїлю для української армії.

Крім того, його прізвище згадувалося в контексті звільнення одного з чиновників Спецтехноекспорта Євгена Тришновского. Звільнити його настійно рекомендував екс-заступник голови РНБО Олег Гладковський, який, як стверджує джерело, займався “кришуванням” даних осіб.