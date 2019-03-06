У США закликали до посилення військової присутності в Європі через РФ

США зіткнулися з вадами сухопутних і військово-морських сил.

Верховний головнокомандувач об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Кертіс Скапарротти застеріг перед зростаючою російською загрозою і закликав до розміщення більшої кількості військових кораблів для стримування РФ.

Про це він заявив на слуханнях у комітеті Сенату Конгресу США у справах збройних сил.

Генерал зазначив, що його командування зіткнулося з вадами сухопутних і військово-морських сил, а також розвідки.

“У світлі модернізації збройних сил РФ і її все більш агресивної позиції командування в Європі рекомендує збільшити наші постійні та ротаційні сили для зміцнення нашої позиції стримування”, – сказав Скапаротти.

Верховний головнокомандувач НАТО в Європі також виступив за те, щоб два додаткові американські есмінці приєдналися до тих чотирьох, що вже знаходяться в Роті, Іспанія, щоб допомогти протистояти Росії.

“Я попросив ще два есмінця для європейського командування”, – сказав генерал, додавши, що “ми потребуємо більшої боєздатності, особливо враховуючи модернізацію і зростання російського флоту в Європі”.