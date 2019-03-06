Південмаш допоміг розкрити корупційні схеми в Укроборонпромі, — ЗМІ

Корупційний скандал в Укроборонпромі обговорює вся країна. Один з найтрагічніших епізодів скандалу – поставка неякісної броні на бронетанкові заводи України.

Про це дуже яскраво на своїй сторінці у ФБ написав Володимир Рисенко з Харківського антикорупційного центру. Він назвав постачальників не злодіями, корупціонерами і мародерами, він назвав їх вбивцями. Виявилася поставлена на заводи броня не може зупинити навіть кулю.

-На бронетанкові заводи поставлялася сталь, яку використовували на БТР-3Е, БТР-4, ББМ «Дозор-Б», — пише Володимир Рисенко. – Але яка бронею НЕ БУЛА!

На базі металургійної лабораторії Південмашу був проведений хімічний аналіз відібраних зразків, встановлено невідповідність хімічного складу броні заявленим характеристикам.

Аргументи Володимира Рисенко можна прочитати в доданому пості.