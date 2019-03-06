У Північній Кореї відновлюють ракетний полігон

Його обіцяли демонтувати в рамках денуклеаризації.



Північна Корея відновила частина стартового майданчика для запуску ракет на випробувальному полігоні Сохэ (або Тончхан-ні), який не використовувався з серпня 2018 року, повідомляє американський аналітичний центр Beyond Parallel.

Супутникові знімки, зроблені 2 березня, свідчать, що відновлювальні роботи ведуть на вертикальному випробувальному стенді двигуна і рейкової конструкції, призначеної для переміщення ракет на стартовому майданчику. Про відновлювальних роботах на полігоні також повідомила південнокорейська розвідка.

Полігон почали перебудовувати в період з 16 лютого по 2 березня, вважають дослідники із групи 38 North при Центрі імені Генрі Стимсона. У Центрі нерозповсюдження ядерної зброї імені Джеймса Мартіна повідомили Reuters, що, судячи з супутниковим знімкам, роботи почалися 27 або 28 лютого в дні переговорів США і КНДР.

Діяльність на полігоні схожа на підготовку до випробувань, але поки не видно, щоб ракету переміщали на стартовий майданчик, повідомив NBC News один з авторів доповіді Beyond Parallel Віктор Ча.

У червні 2018 року відбулася перша зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина. Тоді вони підписали документ, в якому оголосили про готовність спільно працювати «над повною денуклеаризацией Корейського півострова». Після цього КНДР, зокрема, пообіцяли демонтувати полігон Сохэ.

Другий американо-корейська саміт пройшов у Ханої 27-28 лютого і завершився достроково. За підсумками зустрічі лідери США і КНДР не підписали яких-небудь документів.