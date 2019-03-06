Майкл Блумберг розповів, чи буде балотуватися в президенти

Мільярдер заявив, що знає, як виграти.



Мільярдер Майкл Блумберг заявив, що не буде висувати свою кандидатуру на наступних виборах президента США в 2020 році, незважаючи на численні заклики своїх прихильників.

«Я знаю, як виграти виборчу кампанію, і кожен день, читаючи новини, все більше засмучуюсь через некомпетентність в Овальному кабінеті… Я вірю, що переміг би Дональда Трампа на виборах. Але я ясно бачу, що мені важко буде стати кандидатом від Демократичної партії, при такій кількості бажаючих», – написав він у колонці в підконтрольному йому видання Bloomberg.

Майкл Блумберг три терміни поспіль перебував на посаді мера Нью-Йорка з 2002 по 2013 рік. Підприємець є активним прихильником Демократичної партії США. На проміжних виборах 2018 року він пожертвував на виборчу кампанію демократів понад 100 мільйонів доларів.