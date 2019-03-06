Ввічливі жовті чоловічки: Битва за Курили

На Курильських островах інженерні підрозділи Східного військового округу (ВВО) приступили до установки протитанкових і протипіхотних мінних загороджень. Про це у вівторок, 5 березня, повідомила прес-служба округу.

Так, учбові мінні постановки на Курилах ми проводимо в рамках активної фази польового виходу саперів ВВО, який одночасно проходить на 13 сибірських і далекосхідних полігонах. Не тільки на островах, але і на величезному просторі від Бурятії до тихоокеанського узбережжя Росії. І все ж можна не сумніватися, що черговий дипломатичний скандал між Москвою і Токіо забезпечений. Тому що будь-яка наша військова активність на територіях, які японці вважають «спірними», ніякої іншої реакції від наших сусідів давно не передбачає.

Без сумніву, в Японії звернули увагу на нещодавню заяву колишнього начальника Головного штабу Ракетних військ стратегічного призначення генерал-полковника у відставці Віктора Єсіна про те, що нашій країні було б дуже непогано почати розгортання на Курильських островах наземної версії високоточних крилатих ракет великої дальності «Калібр». Ось думка цього добре інформованого генерала, яке він 14 лютого 2019 року висловив газеті «Військово-промисловий кур’єр»: «Курили для нарощування (російською — „СП“) угруповання крилатих ракет цілком підходять». Природно — не з ініціативи Москви, а лише в якості вимушеного кроку у відповідь на дуже ймовірне в найближчій перспективі розгортання аналогічного зброї Сполученими Штатами в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Проти кого виявляться націленими наші «Калібри» з Курив? До території Штатів вони точно не дістануть — Тихий океан занадто широкий, не дарма його називають Великим. З більш або менш реалістичного переліку цілей залишаються американські бази в Японії та Південній Кореї. Ну, і, природно, військові об’єкти найближчих союзників США в цих краях — самих японців і південнокорейців.

Погодьтеся: нові мінні поля на Курилах і обговорення, куди під боком біля острова Хоккайдо корисніше поставити наші найкращі у світі крилаті ракети — не надто продуктивний фон для різко активізованих було в останні місяці прем’єр-міністром Сіндзо Абе переговорів з Володимиром Путіним про шляхи вирішення дуже чутливого для наших сусідів питання «спірних територій». Якщо ці та деякі інші факти, про які трохи нижче, спробувати викласти в єдину мозаїку, то, на мій погляд, стає очевидним: нескінченні зустрічі Абе з Путіним японському прем’єру потрібні виключно для «внутрішнього» вживання. Сам він в успіх цього процесу не вірить ні на секунду. Як, втім, не вірить і Путін.

Виходячи з цього таємного знання, сторони будують свою справжню, а не изображаемую дипломатами на переговорах політику навколо Курильських островів. Суть обох підходів в тому, що Японія здатна дістати жадані «північні території» лише в разі, якщо Росія коли-небудь виявиться просто не в змозі їх утримувати. Припустимо, у разі сильного суспільно-політичної чи економічної кризи в країні. На зразок того, що накрив нас на початку 1990 років. Ось до цього насправді Токіо з усією очевидністю і намагається вести справу.

Черговим доказом стало раптове різке скорочення японцями закупівель російських нафти і газу з початку 2019 року — відразу на 40,5% (до всього лише 450 тис. тонн). Одночасно імпорт зрідженого природного газу з РФ впав на 7,6% (до 617 тис. тонн порівняно з аналогічним періодом 2018 року).

Але оскільки святе місце порожнім не буває, в минулому ж січні раптом явно в пику Москві в рази виріс імпорт вуглеводнів в Країну висхідного сонця з США. За перший місяць 2019 року по нафті — на 328% (до 774 тис. тонн). А по зрідженому газу на 36,1% (до 267 тис. тонн).

У бесіді з телеканалом «Росія сьогодні» експерт з фондового ринку Ігор Галактіонов прокоментував це так: «Територіальне питання вкрай чутливий для Японії, тому зниження закупівель у Росії цілком може бути пов’язано зі спробою посилення переговорної позиції Японії. Зазначу, що в листопаді на тлі відчутного прогресу в переговорах країна різко нарощувала поставки російської нафти».

Виходячи зі сказаного зрозуміло, що рішення про обвальне скорочення закупівель енергоносіїв у Росії в Токіо були прийняті, швидше за все, в минулому грудні, коли крах надій на швидку дипломатичну капітуляцію Кремля з проблеми Курил стало фактом. І тоді ж (а саме — 19 грудня 2018 року), в Токіо оголосили, що прийняли рішення почати розміщення на своїй землі двох американських наземних комплексів протиракетної оборони Aegis Ashore. Кожна установка обійдеться Японії в 100 мільярдів ієн (близько 890 мільйонів доларів).

Позиції нової системи ПРО планується до 2023 року розгорнути в префектурах Акіта на північно-заході і в Ямагуті на південно-заході країни. І це буде вже справжній військово-стратегічний виклик Росії. Тому що універсальні пускові установки Mk-41 названих американських комплексів призначені не тільки для стрільби протиракетами, але для залпів ударними крилатими ракетами «Томагавк». Таким чином, справа йде до того, що з японської землі на Далекому Сході для нас на очах зріє така ж загроза, як і та, що давно вже сформувалася на південно-західному стратегічному напрямку після розміщення заокеанських комплексів Aegis Ashore в Румунії на авіабазі в Девеселу.

Між іншим, від Акіта до Владивостока відстань по прямій практично таке ж, як від Девеселу до Севастополя (відповідно 780 і 760 кілометрів. А до Ітурупа, на якій дислоковані наші основні військові сили на Курилах, трохи більше — 845 кілометрів). Але гранична дальність стрільби «Томагавками» з Mk-41 втричі перевищує ці рівні — до 2500 кілометрів. Так що для обеззброюючого удару по нашому Далекому Сходу вистачить з лишком.

Нічого дивного, що, коментуючи рішення Токіо з придбання Aegis Ashore, в МЗС РФ заявили: «Нарощування інфраструктури ПРО в наших далекосхідних кордонів потребує вжиття заходів компенсуючого характеру в інтересах забезпечення національної безпеки Росії». Не виключено — тих самих заходів, про які висловився генерал Єсін. Саме «Калібри» нам і доведеться націлити з Курильських островів тепер ще й на японські префектури Акіта і Ямагуті.

Судячи з усього, скоро доведеться ламати голову над тим, чим в разі чого одночасно вивести з ладу великий командний пункт 38-ї бригади ППО армії США, який з минулої осені американці прискореними темпами зводять поблизу великої залізничної станції Сагаміхара в околицях Токіо. Об’єкт буде готовий до роботи до 2021 року. Звідси планується здійснювати управління трьома американськими батареями ПРО Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) в Японії, а також радар раннього попередження та батальйоном ППО на авіабазі Кадена в префектурі Окінава.

І ще. У найближчих планах Токіо закупівля в США до 42 винищувачів п’ятого покоління F-35, оснащення до 2023 року двох власних есмінців типу Atago (проект 27DDG) тією ж системою Aegis, здатної стріляти не тільки зенітними ракетами, але і «Томагавками». А до 2021 фінансовому році Сили самооборони Японії отримають на озброєння американські стратегічні розвідувальні безпілотні літальні апарати Global Hawk і створять спеціальний підрозділ для управління такими.

«Японія вийшла за межі колишніх конституційних обмежень. Її армія сьогодні, якщо виключити наші ядерні ракети, набагато сильніше, ніж залишки далекосхідної та тихоокеанської угруповань Росії», — вважає генерал-полковник Леонід Івашов, в минулому — член колегії Міноборони РФ,

Як-то це не зовсім в’яжеться з наміром Токіо продовжити доброзичливі переговори з Кремлем щодо проблеми територій, які вони вважають спірними, ви не знаходите? Тоді виходить, що жалісливі бесіди дипломатів на цю тему закінчилися на довгі роки. Як і слід було очікувати — пшиком. І тепер ініціатива міцно переходить до операторів Генеральних штабів двох підозріло поглядывающих одне на інше держав.

Треба відразу сказати, що на сьогодні в гіпотетичному військовому протиборстві з японцями на Далекому Сході Росії, судячи з усього, нічого хорошого не чекає. Японія і в 2018 році мала сьомий за величиною оборонний бюджет у світі. На 2019 рік вона збільшила цю статтю витрат ще більше — до 47 мільярдів доларів. Це найвищий рівень військових витрат Токіо в історії. До чого б такі витрати?

Далі. Хоча за Конституцією це держава має право лише на Сили самооборони, насправді воно і без зайвого шуму давно вже створило одну з найпотужніших і сучасних армій. Зрозуміло, що не тільки проти Росії. Не в меншій мірі Токіо турбує Китай і Північна Корея. Як випливає з низки політичних декларацій в Токіо, крім Курильських островів об’єктами історичних домагань Країни висхідного сонця є і острови Окинотори, Сенкаку (Китай), Токто (Південна Корея). Виходячи з цього, висадка морських і повітряних десантів давно є одними з пріоритетів бойової підготовки японських військових.

Але з тим, що не стосується Курив, нам поки розбиратися ні до чого. Впоратися б з обороною власних меж. А співвідношення сил з японцями поки не в наше прохання. Зайняті протистоянням з НАТО і Україною в Європі, ми, схоже, зовсім втратили свій Далекий Схід.

Не секрет, що Західний військовий округ набагато слабкіше інших у Збройних силах РФ. І насиченість його сучасної бойової техніки в цьому ряду на останньому місці в країні. Те ж саме стосується і Тихоокеанського флоту (виключаючи його атомні ракетні підводні крейсера стратегічного призначення).

Між тим, потенційними та першочерговими об’єктами раптової агресії тут з усією очевидністю здатні стати не тільки Курили, але і Сахалін, про який японці теж, звичайно, ніколи не забували. А значить — у випадку війни мова піде про організацію бойових дій відразу на декількох ізольованих океаном територіях. Забезпечити їх морські комунікації з материком у боротьбі ВМС Японії і США наш Тихоокеанський флот в його нинішньому жалюгідному стані навряд чи зможе. Стало бути, і на Курилах, і на Сахаліні повинні бути заздалегідь створені сильні і самодостатнє гарнізони і серйозні матеріальні запаси. А як з цим на сьогодні?

А ось як. Найдальші наші острови — зона відповідальності російського 68-го армійського корпусу. Основа корпусу — 18-я кулеметно-артилерійську дивізію з одним полком і зі штабом на Ітурупі. Інші її частини — на Кунаширі.

Озброєння 18-ї дивізії не особливо вражає. Всього 18 танків Т-72Б3. Досить старі артсистемы: 36 152-мм самохідних артустановок 2С5 «Гіацинт» і буксируються знарядь «Гіацинт-Б», півтора десятка РСЗВ «Смерч» і «Град». Але на Сахаліні-то справи йдуть ще гірше. Там у нас на весь величезний острів єдина 39-я мотострілецька бригада. На озброєнні — 41 танк Т-72Б, 36 САУ 2С5, 18 120-мм мінометів 2С12 «Сані», 18 РСЗВ БМ-21, 12 самохідних протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) «Конкурс». Бригаду підтримують радіотехнічний та інженерно-саперний полиці, але самостійно вести загальновійськовий бій вони не в змозі.

Немов схаменувшись, з 2016 року Міноборони почало гарячково зміцнювати берегову оборону островів. На Курили були перекинуті два берегових ракетних дивізіони 720-ї ракетної бригади Тихоокеанського флоту. На Ітуруп — БРК «Бастіон», а на Кунашир — БРК «Бал».

Це, звичайно, хоч щось. Але зовсім недостатньо для серйозної війни з могутнім у військовому та економічному відношенні державою.

Як бачите, ні зенітно-ракетних систем С-400 «Тріумф», ні крилатих ракет «Калібр», так вражаючих наших потенційних супротивників на західному стратегічному напрямку, на Далекому Сході у Росії немає. І це краще всяких слів свідчить, що з Кремля він виглядає надто далеким.