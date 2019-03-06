У Чехії лев, який жив у дворі будинку, загриз господаря

Лев убив господаря прямо в клітці.

У Чехії лев убив господаря прямо в клітині, яка перебувала у дворі будинку.

Міхал Прасек володів дев’ятирічним левом і ще однією левицею, яких тримав для розведення. Це викликало занепокоєння у місцевих жителів.

Батько Прасека знайшов його тіло в клітці лева і повідомив місцевим ЗМІ, що воно було зачинене зсередини.

Тварини, що живуть в окремих загонах, були застрелені поліцією, викликаної на місце події.

Представник поліції сказав місцевим ЗМІ, що стрілянина була “абсолютно необхідною для того, щоб дістатися до людини”.

Прасек купив лева в 2016 році та левицю в минулому році і тримав їх обох у вольєрах домашнього виготовлення на задньому дворі свого будинку в селі Здехов в Східній Чехії.

Раніше він був оштрафований за незаконне розведення львів.

Але його конфлікт з владою зайшов у безвихідь після того, як він відмовився впустити кого-небудь на свою територію.