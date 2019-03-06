Британський школяр під час прогулянки знайшов зуб мамонта

Мамонт жив близько 40 000 років тому.



Восьмирічний британський любитель археології на ім’я Себастьян зробив рідкісне відкриття під час прогулянки з друзями по пляжу Чармут, знайшовши зуб мамонта.

За словами вчених, зуб належав шерстистому мамонтові, що жила 40 тисяч років тому під час льодовикового періоду, що робить знахідку рідкістю.

“Зуб дуже зношений і важко точно сказати, він верхній або нижній”, – розповів професор Даніель Шрев з Королівського коледжу Холлоуей в Лондоні.

За його словами, найбільш вірогідний час життя тварини – між 60 і 25 тисячами років тому.