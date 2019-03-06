Громадяни Грузії не зможуть отримувати притулок в Євросоюзі

Грузію вважають безпечною.



Комісар ЄС з питань розширення і політики добросусідства Йоханнес Хан, виступаючи у вівторок, 5 березня, в Брюсселі на п’ятому засіданні Ради асоціації між ЄС і Грузією, нагадав про небезпеку зловживання візовою свободою і підкреслив, що Грузія є для Євросоюзу безпечною країною.

З березня 2017 року громадяни Грузії мають право на безвізовий в’їзд на територію ЄС. Однак, як показує практика, багато грузинів зловживають цим правом для того, щоб незаконно залишитися жити в Європі.

“Після лібералізації візового режиму в країни Євросоюзу в’їхало кілька сотень тисяч чоловік, і лише кілька тисяч осіб подали заявки на отримання притулку”, – заявив Хан.

“Хочу закликати представників ЗМІ використовувати свої можливості і повідомити населенню, що громадяни Грузії не зможуть отримати притулок в Європі, так як Грузія – безпечна країна”, – цитує політика Перший канал грузинського телебачення.

Єврокомісія ще кілька років тому запропонувала створити список країн безпечного походження на рівні ЄС, проте на сьогодні його мають лише 12 країн-членів Євросоюзу, в тому числі Німеччина.

Бундестаг прийняв у лютому 2019 року закон, за яким у німецький список так званих “безпечних країн походження” мають бути занесені Грузія, а також Алжир, Марокко і Туніс, розраховуючи тим самим зменшити приплив біженців з цих держав і спростити процедуру депортації з Німеччини тих, кому відмовлено у наданні притулку.

Однак для остаточного прийняття закону ще потрібна згода бундесрату.

Безпечними країнами походження вважаються держави, жителям яких, імовірно, не загрожує масове політичне переслідування, нелюдські або принизливі заходи покарання або поводження.

За даними німецької газети Die Zeit, в 2018 році в цілому 7885 людина з Грузії, Алжиру, Марокко та Тунісу подали в Німеччині заяву на отримання політичного притулку. Однак відсоток позитивних рішень по цим заявам склав менше двох відсотків.