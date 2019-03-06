Пентагон розробляє нове гіперзвукова зброя

Швидкість перевищуватиме показник п’ять Махов.



Пентагон уклав контракт з військово-промисловою компанією Raytheon на розробку гіперзвукового зброї на суму 63,3 млн доларів.

Зазначається, що угода підписана з управлінням перспективних дослідницьких програм Пентагону (DARPA). Мова йде про подальшому дослідженні і розробці гіперзвукового тактичного планує крилатого блоку – Tactical Boost Glide (TBG).

Цей блок буде встановлений на ракетний прискорювач. Відомо, що швидкість буде перевищувати показник п’ять Махов. Коли блок відокремитися від ракети, то зможе маневрувати в польоті до мети без можливості прискорення.

За даними DARPA, програма TBG передбачає як наземні, так і льотні випробування. Мета проекту – розробка ефективної, керованої та доступного апарату.

“Гіперзвукова зброя дозволить збройним силам США діяти на більш далеких дистанціях при більш оперативному реагуванні та з підвищеною ефективністю в порівнянні з існуючими системами озброєння”, – йдеться в повідомленні.