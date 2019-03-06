У Берліні росіянина звинуватили у підготовці вибуху

У його квартирі знайшли багато вибухівки.



Федеральна прокуратура Німеччини 25 лютого пред’явила звинувачення громадянину Росії, 31-річному Магомеду-Алі Ц. за підозрою в підготовці серйозного антидержавного акту насильства, а також у підготовці вибуху”. Про це у вівторок, 5 березня, повідомили в прес-службі генпрокурора при Федеральній судовій палаті Німеччини.

“Справою 31-річного Магомеда-Алі Ц. займається генпрокурор при Федеральній судовій палаті Німеччини. При обшуку у підозрюваного було знайдено велику кількість горючої перекису ацетону”, – пише видання.

Під час обшуків в квартирі чоловіка, в 2016 році, було знайдено велику кількість вибухової речовини – перекису ацетону.

“Як вважає прокуратура, підозрюваний разом зі спільником – ув’язненим під варту у Франції Клементом Б. – “хотів вчинити напад Німеччини на ґрунті ісламізму і вбити або, як мінімум, поранити як можна більшу кількість людей”, – повідомляє прокуратура.

За даними прокуратури, Магомед-Алі Ц приїхав у Німеччину в 2011 році. Ще до прибуття в Німеччину він був прихильником “экстремистско-ісламістської ідеології” і розглядав “збройну боротьбу як легітимний засіб для реалізації своїх устромлений.

У Берліні він активно спілкувався з однодумцями і вирішив вступити в ряди “Ісламської держави”.

“В полі зору Управління кримінальної поліції Берліна він потрапив в червні 2015 року. Кілька днів потому Магомеду-Алі був заборонений виїзд з Німеччини. На цьому тлі підозрюваний почав підготовку до теракту в Берліні”, – додав в прокуратурі.

Прокуратурою було встановлено, що в кінці 2016 року він і його напарник придбали велику кількість компонентів і справили вибухову речовину, яку зберігали в своїй квартирі в Берліні. Але, організувати теракт на території Німеччини їм завадили превентивні дії поліції щодо перебуває під наглядом спецслужб Магомед-Алі.

“Побоюючись викриття, підозрювані вирішили роз’їхатися. Клемент Б. перебрався спочатку на захід Німеччини, в Аахен, а звідти-у Францію, де 18 квітня 2017 року був затриманий. Магомед-Алі Ц. залишався весь цей час в Берліні”, – додали в прокуратурі.

За даними слідства, номер телефону його напарника, Клемента Б. був збережений в смартфоні Анісу Амри, який 19 грудня 2016 року здійснив теракт на різдвяному базарі в Берліні.

“Однак у слідства немає жодних відомостей про те, що Клемент Б. або Магомед-Алі Ц. брали участь у скоєнні теракту”, – підкреслили в прокуратурі.

За даними онлайн-видання журналу Der Spiegel, Магомед-Алі є вихідцем з Чеченської Республіки.