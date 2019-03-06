З французького зоопарку зникло одне з найбільш рідкісних тварин

Пропала рідкісна червона панда.



У Франції з парку тварин у регіоні Овернь пропала самка червоної панди – один з найбільш рідкісних вихованців зоопарку.

Співробітники парку тварин у регіоні Овернь з неділі не можуть знайти одного з найрідкісніших своїх вихованців – самку червоної панди.

Кілька днів працівники та добровольці прочісували місцевість біля спорожнілого вольєра, проте пошуки не увінчалися успіхом. У зв’язку з цим в середу парк покликав всіх бажаючих взяти участь у пошуках червоної панди, в результаті якої, сподіваються в парку, тварина вдасться виявити. За словами організаторів, захід розпочнеться о 9-й годині і триватиме до вечора.

Керівництво зоопарку зазначає, що зловити червону панду – вкрай важке завдання, так як вони дуже швидко пересуваються і відмінно лазять по деревах. На відміну від свого родича – великої панди, зникле ссавець, яке також називається котячий ведмідь, має досить скромні розміри, червоного забарвлення, білі щоки і брови. Здалеку її можна прийняти за велику кішку або лисицю.

Керівництво заповідника не знає, що сталося, співробітникам не вдалося виявити ні слідів втечі тварини, ні свідчень того, що воно було викрадено. При цьому версія викрадення розглядається цілком серйозно, так як цей вид є досить рідкісним і включений у список Міжнародної Червоної книги зі статусом “піддається небезпеці”.