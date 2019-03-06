У КНДР почався масовий голод

За даними ООН, з-за рекордно поганого врожаю число голодуючих у Північній Кореї досягла майже 11 мільйонів чоловік.

У минулому році урожай в КНДР зменшився з-за негоди, брак сільськогосподарських земель і неефективного управління на 500 тисяч до 4,95 мільйонів тонн, повідомляє DW.

В результаті число північнокорейців, які страждають від нестачі продовольства і води, досягла 10,9 мільйонів чоловік, що становить майже 43% населення КНДР.

Координатор ООН щодо Північної Кореї Тапан Мішра закликав світове співтовариство зібрати кошти для поставки критично важливої гуманітарної допомоги в КНДР.

Він зазначив, що в 2018 році фінансування допомоги вдалося забезпечити лише на чверть.