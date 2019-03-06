Індекс сили і безсилля рубля: Зліт долара до 70 за «дерев’яний» неминучий

Мінекономрозвитку погіршило прогноз середньорічного курсу рубля — до 66 руб./долар. Про це повідомив глава відомства Максим Орєшкін в ході урядової години в Держдумі.

За його словами, зміна прогнозу “пов’язано скоріше із зміною в парі євро/долар, ніж з якимись внутрішніми факторами”. Раніше Мінекономрозвитку прогнозувало курс 63,9 руб./дол. в середньому на 2019 рік.

Як бачимо, Орєшкін — невиправний оптиміст. Оскільки буквально всі експерти твердять: економіка Росії на межі сповзання вниз і нової хвилі знецінення рубля. Зокрема, цікавий прогноз представив у своєму блозі аналітик, керівник групи макроекономічних досліджень «КамАЗ» Сергій Блінов.

«Індекс сили рубля — розроблений мною показник — це відношення рублевої грошової маси в Росії до валютної грошовій масі. Цей індикатор має хорошу кореляцію з економічною динамікою в Росії. За отриманими даними ЦБ на 1 лютого цей індикатор знизився (негативна інформація)», — пише Млинців.

Він наводить графік «Сили рубля», де видно піки найбільшого падіння індексу. Вони збігаються з моментами гострих криз в економіці РФ: 1 жовтня 1998 року (індекс 2,42), 1 лютого 2009 року (2,56), 1 березня 2016 року (2,04).

«Зараз він (індекс „Сили рубля“) близький до значення 3,23 — це нижня межа вузького коридору, в якому індекс знаходиться більше року. Якщо він вийде за цю межу вниз, це можна буде вважати сигналом про погіршення ситуації», — відзначає аналітик.

Блінов також звертає увагу на темпи зростання валютної і рублевої складових — зараз стрімко зростає валютна.

«Якщо темпи зростання валютної складової грошової маси починають перевищувати темпи зростання рублевої складової, то це сигнал про можливе падіння економічних показників. Таке перевищення спостерігається вже два місяці», — констатує він.

Про можливе уповільнення економіки і зниження курсу рубля попереджає не один Млинців. В кінці лютого Ощадбанк погіршив прогноз курсу рубля на найближчі два роки — причому, він робить це вже другий раз за три місяці. За скоригованим прогнозом, в 2019 році долар буде коштувати 68,5 рубля, в 2020 році — 69 рублів. Однак незалежні аналітики переконані, що Ощадбанк виходить у своєму прогнозі з консервативного сценарію. Так що події, швидше за все, будуть розвиватися більш драматично.

Перш за все, ціна на нафту може виявитися не надто райдужним. Якщо нафта просяде, переконані аналітики, фінансові влади РФ не стануть витрачати резерви на порятунок рубля. У цьому випадку стрибки курсу можуть бути вражаючими.

Крім того, залишається фактор санкцій. Вони, з високою ймовірністю, будуть поступовими і поетапними. Але ніхто не застрахований від того, що в якийсь момент США можуть ввести несподівані і хворобливі санкції за аналогією з 2018 роком, коли американці несподівано вдарили по Олегу Дерипасці і компанії «Русал».

За попередніми оцінками, якщо Захід накладе санкції на весь російський борг, ЦБ і Мінфіну з накопичених резервів доведеться направити пару десятків мільярдів доларів на компенсацію — на допомогу банкам, які тримають боргові папери, і на прямий викуп паперів.

Якщо ж і проти російських держбанків будуть введені обмежувальні заходи, це вимагатиме більш витратною підтримки з боку держави. У цьому випадку грошовим владі, можливо, доведеться включати друкарський верстат, плюс активно витрачати резерви.

Що стоїть за заявою Орєшкіна та падінням індексу «Сили рубля», що в реальності чекає російську економіку?

— «Сила рубля» — один з багатьох так званих випереджальних індикаторів, прогнозують розвиток ситуації в економіці, — відзначає керівник напрямку «Фінанси і економіка» Інституту сучасного розвитку Микита Масленніков. — В основі індикатора Блінова — динаміка деяких монетарних показників: це цілком нормальний підхід. Але є й інші, більш комплексні випереджаючі індикатори. Наприклад, СОЇ — зведений випереджаючий індекс, який розраховується Вищою школою економіки, або випереджаючі індикатори на основі опитувань менеджерів окремих галузей промисловості.

Важливо інше: сьогодні по всіх індексах виходить, що ситуація в економіці РФ вкрай нестійка. Аналітики завжди роблять прогнози від «адвоката диявола»: що було б з економікою при гіршому варіанті. Так от, зараз економічна динаміка гірше навіть цих «диявольських» прогнозів.

Зауважу, достовірних даних за лютий по економіці поки немає. Є оцінки за січень, але вважається, що на них не можна повністю спиратися в аналізі, оскільки добру половину січня ніхто в Росії не працює. Тим не менше, певні відчуття січневий аналіз дає, і ці відчуття дуже некомфортні.

«СП»: — Що конкретно вас насторожує?

— Перш за все, дуже погана динаміка реальних доходів — вони впали на 1,3%, якщо порівнювати рік до року. При цьому реальна зарплата піднялася буквально на 0,2% – це мізерно мало.

Так, інфляція більш-менш відповідає прогнозами ЦБ. Тим не менш, за перший квартал 2019 року вона, ймовірно, впритул наблизиться до 6%.

Але сама неприємна і суперечлива картина — в оцінці зростання ВВП. Мінекономрозвитку запевняє, що економіка зростає з темпом 0,7% – що вже виглядає неважливо. Якщо ж очистити цей показник від сезонних коливань і календарного фактора, і зіставити з січнем 2018 року — вийде і зовсім гнітючий результат.

Скажімо, за оцінкою головного економіста Зеба Андрія Клепача і його команди, сьогодні має місце падіння ВВП на 0,2%.

Зауважу, лютневі оцінки з двох випереджаючих індикаторів, яким особисто я довіряю, теж не милостиві. Це індекс менеджерів з продажу в обробній промисловості — він знизився на 0,8, і зараз становить 50,1. Тут треба розуміти: значення індексу 50,0 — це в даному випадку прикордонна відмітка, яка говорить про стагнацію, а нижче починається спад ділової активності.

Є, крім того, зведений випереджаючий індекс, куди включаються різні біржові та фінансові показники. У тому числі — показник грошової маси, який враховує Сергій Блінов. Цей зведений індекс третій місяць поспіль перебуває в негативній зоні. Це вказує, що в найближчій перспективі — щонайменше, до кінця другого кварталу 2019 року — пожвавлення ділової активності, та зміни ситуації в економіці на краще, чекати не доводиться.

У підсумку виходить, що найбільш оптимістичний сценарій для економіки РФ — це стагнація. Тобто, мова йде в кращому випадку про зростання в 1% ВВП.

«СП»: — Що в цих умовах буде з рублем?

— Рубль однозначно буде слабшати. У нього немає підтримки з боку впевненого темпу загальноекономічного зростання. Плюс, залишається дуже волатильним нафтовий ринок, що національну валюту не зміцнює. Плюс, залишається нестійким ринок «гарячих грошей» — інвестори демонструє чистий відтік капіталу. Так, за січень цей відтік невеликий — близько 110 млн. доларів — але він вказує, що апетит до російських активів дуже нестабільний.

Всі ці фактори тиснуть на рубль вниз, і питання тільки в одному: наскільки сильно національна валюти ослабне. Дуже багато тут, зауважу, залежить від санкционных новин. Крім того, на поведінку інвесторів може позначитися доля торгового угоди Китай-США і позиція ФРС, яка грає на зміцнення долара.

В результаті, вже до кінця першого кварталу 2019 року рубль може знизитися до 66,5 руб./долар. А далі — поки — прогнозується плавне зниження. Але некритичним воно буде лише у разі, якщо не станеться потрясінь — як у сфері санкційної політики, так і в глобальному господарстві.