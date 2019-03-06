Митника в Житомирській області викрили на хабарі

У Житомирській області державного інспектора митного контролю підозрюють у отриманні хабара.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Головний спеціаліст відділу екологічного контролю на митній території Державної екологічної інспекції Житомирської області вимагав і отримав від представника приватного товариства хабар у сумі 4 тис. гривень.

Відзначається, що держінспектор насправді не оглядав продукцію, призначену для експорту, як передбачено вимогами чинного законодавства. Однак приймав рішення про проведення контролю на підставі сканованих документів підприємства-експортера, які отримував в форматі електронних повідомлень.

Чиновнику повідомили про підозру у ч. 1 ст. 368 КК.