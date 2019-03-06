Пентагон відродить програму, яка стримувала СРСР – ЗМІ

Програма з’явилася в роки холодної війни.



Міністерство оборони США має намір відродити програму стримування Росії в Європі, вперше з’явилася в роки холодної війни.

Концепція продовжує напрацювання програми Assault Breaker за створення “розумних” і високоточних озброєнь, які повинні були б зупинити радянські танкові і механізовані частини в разі початку наступу Червоної армії в Європі.

Відзначається, що американські військові планували стримати перевершує в розмірах радянський контингент у Європі з допомогою авіаційних систем і бомб, які могли б самостійно виявляти і знищувати радянську техніку.

Тоді для виконання цих завдань вибрали літаки E-8C JSTARS. Вони фігурують і в оновленому варіанті програми, як авіація для виявлення противника. Передбачається, що після цього бомбардувальники B-52H завдадуть ракетний удар по бронетехніці опонента. Для виконання завдання боєприпаси повинні мати інфрачервоні датчики, здатні “зловити” танк.

У програму закладається 50-відсоткова ймовірність на знищення цілі. Всього в комплекті на борту кожного бомбардувальника має бути 20 ракет.

Відродження програми Assault Breaker зв’язується з успіхами Росії і Китаю у військовій сфері. За даними видання, створення ракетного комплексу може зайняти близько десяти років.