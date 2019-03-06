У Таїланді мільйонер обіцяє заплатити тому, хто одружився на його дочці

Чоловік допомагає дочці стати щасливою.



58-річний мільйонер з Таїланду Арнон Родтонг оголосив, що заплатить 10 мільйонів тайських батів (близько 316 тисяч американських доларів) і передасть частку в своєму бізнесі того, хто одружується на його 26-річної дочки-діви Карнсите, яка ніяк не може влаштувати своє особисте життя.

При цьому до майбутнього зятя таєць, що володіє великою фермою з вирощування та переробки місцевого фрукта-дуріана, ставить кілька вимог. Наречений не повинен бути занадто розумним і освіченим – досить, щоб він умів читати і писати.

«Я хочу, щоб хтось подбав про мій бізнес, щоб він тривав і далі. Мені не потрібен для цього людина з дипломом», – зізнається мільйонер. Кандидат повинен бути дуже працьовитим і економно ставитися до грошей. І також любити дуріан, відомий своїм нестерпним запахом. Національність нареченого Родтонга не хвилює. Головне, щоб він зміг зробити його дочку щасливою.

Сама Карнсита (випускниця університету, яка вільно говорить по-англійськи і по-китайськи і допомагає Арнону на фермі), здивована батьківській ініціативою і вважає її досить кумедною. При цьому вона зізнається, що хотіла б витратити ці гроші на те, щоб зробити собі пластичну операцію в Кореї».

«Якщо мені доведеться вийти заміж за когось, я хочу тільки одного – щоб він був сумлінним і хорошою людиною, яка любить свою сім’ю», – заявила вона.