Курс долара на міжбанку у вівторок впав на 22 копійки

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок, 5 березня, зміцнився відразу на 22 копійки до 26,615 грн/$1 з 26,83 грн/$1 у попередній робочий день.

Про це повідомили дилери комерційних банків. Котирування гривні до закінчення торгів склали 26,6-26,63 грн/$1.

На 6 березня Нацбанк також зміцнив на 7 копійок офіційний курс гривні.

Так, регулятор підвищив офіційний курс національної валюти по відношенню до долара на 6 березня 2019 року до 26,762376 грн/$1 порівняно з 26,827083 грн /$1 на 5 березня.