Двадцять років в НАТО або як Польща залишилася без ВВС

4 березня Міг-29 ВПС Польщі зазнав аварії. Аварія літака з авіабази в Миньске-Мазовецькому сталася в районі населеного пункту Лохув в Мазовецькому воєводстві. Пілот встиг катапультуватися. Причини аварії розслідуються.

Цікаво, що в цей же час президент Анджей Дуда в місті Жагань, на урочистому заході з нагоди 20-ї річниці вступу Польщі в НАТО, розповідав, як за ці роки зросла міць Війська Польського.

До двадцятиріччя членства в Північноатлантичному союзі Варшава, серед іншого, підійшла з трьома розбився, двома не здатними здійснювати польоти і одним згорілим Міг-29.

Всього ж на озброєнні Війська Польського перебувають близько 32 машин даного типу. Попередня катастрофа з Міг-29 сталася в липні минулого року. Тоді пілот з авіабази в Мальборку загинув, а розслідування обставин інциденту триває досі. За неофіційними даними, причиною аварії стала несправність паливної системи, яка спричинила зупинку двигуна. Пілот загинув із-за не спрацювала системи катапультування.

Перша ж аварія, за офіційними даними, мала місце в грудні 2017 року. Літак з Миньска-Мазовецького при заході на посадку в складних погодних умовах впав в ліс. Слідство по цій справі теж триває досі, а причини аварії не повідомляються. У цьому випадку йому пощастило, він вижив у кабіні впала машини.

Цікаво, що польське міноборони приховує, що за минулий рік у двох літаках цього типу розгерметизувалися кабіни. Ходять чутки, що один з льотчиків під час польоту на великій висоті втратив свідомість і після посадки був госпіталізований у важкому стані. До всього іншого одну Мить-29 згорів прямо на аеродромі в Мальборку в 2016 році. Ніхто з військовослужбовців і персоналу бази не постраждав, але літак був серйозно пошкоджений і списаний.

Польське оборонне відомство замовчує причини інцидентів з Міг-29, прикриваючись таємницею слідства. Не знаючи результатів розслідувань авіаційних катастроф складно стверджувати, що знижує бойову міць військової авіації Польщі – людська помилка або технічні недоліки. Однак, беручи до уваги, що літаки польських ВПС Міг-29 перебувають в строю вже 30 років, до слова 20 з яких країна є членом НАТО, зрозуміло, що їх ресурс практично вичерпаний. Тому сьогодні вбачається два виходи із становища. Перший – призупинити польоти Міг-29 і Су-22 на невизначений термін. Тоді потенціал польських ВПС скоротиться до 48 F-16. Другий – продовжити далі експлуатувати застарілі літаки, ставлячи життя польських пілотів і мирного населення під загрозу, в обмін на ілюзію сили, оскільки ресурс цих літаків дуже обмежений.

Нагадаємо, що перші Міг-29 Польща отримала від СРСР у 1989 році. Пізніше в середині 90-х ще частина використаних машин були отримані від Чехії взамін за вертольоти «Сокіл», і в 2001 році Німеччина продала Польщі Міг-29 за один євро, що дісталися їй від НДР.

Все це відбувається на тлі того, що Польща фактично припинила співпрацю з РБ з питань обслуговування та ремонту літальних апаратів. В результаті Варшава позбавила себе доступу до оригінальних запчастин та кваліфікованих послуг з модернізації цих машин.

Протягом багатьох років польське керівництво неодноразово декларував, що розглядає необхідність заміни як Міг-29, так і ще більше вікових Су-22. Проте далі гучних заяв справа не рухається нібито із-за відсутності коштів. У той же час Варшава укладає дорогі контракти з оборонними концернами США на купівлю ЗРК і РСЗВ.

Може саме з-за цього Варшава так сподівається на підтримку військ США і НАТО, розміщених на території країни.

У свою чергу Вашингтону стає «тісно» в Польщі, і американці ведуть роботи з розширення військової інфраструктури кордонів Білорусі і Росії «будь-якою ціною», а вірніше за рахунок союзника.

Нещодавно стало відомо про заплановане розширення інфраструктури авіабази в Повидзе (де з 2017 року розміщуються війська США) за рахунок будівництва додаткових ангарів і складів боєприпасів. Так, найближчим часом під будівництво будуть вирубані 112 гектарів лісових угідь, у тому числі входять в мережу охоронних ділянок на території країн-членів Європейського Союзу та природоохоронних парків.

Процес розширення американських військових об’єктів біля кордонів Білорусі і Росії і зміна їх статусу з ротаційного на постійний почався не сьогодні. Мінськ і Москва стежать за розвитком ситуації безпеки в регіоні і продовжують дотримуватися політики добросусідства. Але не варто виключати можливість дзеркальних заходів, наприклад, розміщення в Білорусі російських військових контингентів.