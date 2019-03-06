Трамп “управляє” ринком нафти через Twitter

Твіти Трампа приносять прибуток.



Американський фінансист Філіп Верледжер створив стратегію заробітку на нафтових котируваннях, засновану на постах президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа в микроблогинговом сервісі Twitter.

Верледжеру належить консалтингова компанія PKVerlrger, клієнти якої і отримали новий унікальний фінансовий інструмент.

Фінансист провів ретельний аналіз поведінки президента США і зробив досить несподіваний висновок – Трамп, за словами Верледжера, прагне вплинути на ситуацію на вуглеводневому ринку так, щоб знизити нафтові котирування.

“Зазвичай він робить це за допомогою своїх провокаційних твітів. Варто Трампу написати про дуже високих цінах на нафту, як тут же відбувався обвал нафтового ринку. Випадковість? Я так не думаю”, – ділитися міркуваннями фахівець.

Глава Федеральної резервної системи США Алан Грінспен робив максимум зусиль для того, щоб підтримувати на плаву економіку США. Його основним інструментом підвищення базової ставки ФРС, і знанням про це користувалися інвестори.

Спостерігаючи за поведінкою американського президента, Верледжер вивів принцип під назвою “колл-опціон Дональда Трампа” (фінансист назвав свій принцип за аналогією з пут-опціоном Алана Грінспена, який існував в кінці двадцятого сторіччя), з якого випливає, що інвесторам і спекулянтам потрібно грати проти цін на нафту і акцій енергетичних компаній. Тобто, їм необхідно продавати акції і ф’ючерси в очікуванні цінових падінь.