У Франції наглядачі в’язниць оголосили бунт

Наглядачі заблокували 15 колоній.



Тюремні наглядачі у Франції заблокували близько 15 в’язниць у середу, 6 березня, після теракту у в’язниці суворого режиму Конде-сюр-Сарт, в результаті якого двоє охоронців отримали поранення.

Раніше близько сотні наглядачів в’язниці Конде-сюр-Сарт заблокували входи у в’язницю. Перед будівлею тюремні охоронці запалили багаття, спалюючи шини і піддони. Вони незадоволені дефіцитом людських ресурсів в пенітенціарній установі. Профспілки тюремних наглядачів закликали співробітників долучитися до блокування інших в’язниць і висловити своє невдоволення умовами праці та безпеки в тюрмах.

Як повідомлялося, у вівторок, 6 березня, поліція у Франції штурмувала в’язницю через напади ув’язненого. Нападник, який радикализировался у в’язниці, і його партнерка забарикадувалися в кімнаті для побачень у в’язниці суворого режиму Конде-сюр-Сарт. Під час штурму двоє наглядачів отримали ножові поранення. Кульові поранення отримали ув’язнений і його партнерка. Від отриманих поранень жінка померла. Нападника затримали, інцидент розслідують як терористичний акт.

Нападник у в’язниці Конде-сюр-Сарт – 27-річний Мікаель Шьоло, який відбував 30-річний термін ув’язнення за викрадення людини, що спричинило смерть, грабіж і прославлення тероризму.

Під час нападу Шьоло кричав “Аллах Акбар”. За його словами, він вирішив помститися за смерть Шерифа Шекката, який влаштував стрілянину на різдвяному ярмарку у центрі Страсбурга в грудні і згодом був убитий правоохоронцями.

Міністр юстиції Франції Ніколь Беллубе назвала напад терактом.