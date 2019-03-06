Єврокомісія звинуватила бельгійський карнавал в антисемітизмі

Євреїв зобразили неналежним чином.



Європейська комісія засудила карнавал в бельгійському місті Аалст, на якому в минулі вихідні євреїв зобразили як заможних людей з гачкуватими носами.

“Важко уявити, що ці образи присутні на парадах на європейських вулицях через 74 роки після Шоа”, – сказав представник комісії, використавши єврейське слово, що означає Голокост.

“Ми твердо стоїмо проти всіх форм антисемітизму”, – додав він.

28 міністрів закордонних справ країн ЄС у грудні затвердили декларацію про визнання спільного визначення антисемітизму і визнання єврейських побоювань, враховуючи поширення нападів на ґрунті антисемітизму в останні роки.