ООН підрахувала кількість голодуючих у Північній Кореї

У країні був рекордно поганий урожай.



ООН б’є на сполох з-за самого сильного неврожаю в Північній Кореї за більш ніж 10 років. У минулому році урожай в КНДР зменшився з-за негоди, брак сільськогосподарських земель і неефективного управління на 500 тисяч до 4,95 млн тонн. В результаті число північнокорейців, які страждають від нестачі продовольства і води, досягла 10,9 млн. осіб, що становить майже 43 відсотки населення КНДР, повідомила ООН у доповіді, оприлюдненій у середу, 6 березня.

Координатор ООН щодо Північної Кореї Тапан Мішра закликав світове співтовариство зібрати кошти для поставки критично важливої гуманітарної допомоги в КНДР. Він зазначив, що в 2018 році фінансування допомоги вдалося забезпечити лише на чверть.

Між тим КНДР, судячи з усього, відновила частина ракетного полігону в Сохэ, демонтованого у серпні 2018 року після першого саміту між керівником Північної Кореї Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом, що відбувся в Сінгапурі. Південнокорейські спецслужби і американські експерти 5 березня повідомили, що на даному об’єкті ведуться відновлювальні роботи.

На думку експертів, це може бути свідченням того, що КНДР прагне продемонструвати рішучість” після провалу ханойського саміту між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом.