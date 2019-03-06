Екс-співробітник Нафтогазу звинуватив нове керівництво НАК тотальної корупції

Юрій Вітренко, який до листопада минулого року був головним виконавчим директором НАК “Нафтогаз України”, підозрює, що з 4 кварталу 2018 року продаж газу з газових сховищ ведеться в деяких випадках за корупційною схемою.

Колишній головний виконавчий директор НАК “Нафтогаз України”, а з листопада 2018 року просто виконавчий директор “Групи Нафтогазу” Юрій Вітренко вважає, що маркетингова політика компанії по реалізації газу в нерегульованому сегменті, тобто для промислових споживачів, останнім часом велася неефективно. Про це він написав у службовій записці керівника служби комплаєнса (внутрішньої перевірки) НАК Марії Кучерової 31 січня 2019 року.

Згідно з цим документом, копія якого є в розпорядженні “Українських Новин”, продаж газу, зокрема у четвертому кварталі 2018 року, призвела з одного боку, до необґрунтованих втрат НАК, з іншого – до такої ж необґрунтованого прибутку ТОВ “ЕРУ Трейдинг” як посередника між НАК “Нафтогаз України” та її дочірньою компанією ПАТ “Укртрансгаз”.

“Наскільки мені відомо, така ж ситуація залишається актуальною для поставок газу в січні і лютому 2019 року”, – йдеться в документі.

Виходячи з аналізу Вітренко, копією якого володіє агентство, випливає, що в 4-му кварталі “ЕРУ Тейдинг” отримував газ за ціною, заниженою в деяких випадках майже на 1 тис грн за 1000 кубометрів. З документа випливає, що “в кінці листопада і в грудні 2018 року “ЕРУ Трейдинг” закупили газ із газосховищ за низькою ціною (середньозважена 8457 грн/тис. куб. м) загальним обсягом 101 млн кубометрів”.

“Якщо допустити, що цей ресурс був використаний “ЕРУ Трейдінг” для виробничо-технологічних потреб і послуг балансировк, тоді при порівнянні з розрахунковими цінами закупівлі газу Укртрансгазом на контрактних умовах, “ЕРУ Трейдинг” могла заробити на цих операціях 2,2 мільйона доларів”, – йдеться в аналізі.

Директором і одним із засновників “ЕРУ Трейдінг” до недавнього часу був Андрій Фаворов, який з листопада 2018 року призначений головою газового напрямки НАК, і до нього перейшла частина повноважень Вітренко.

“Оскільки на формування маркетингової політики визначальний вплив, у всякому разі, з грудня 2018 року має А. Фаворов, може виникнути обґрунтована підозра, що він мав можливість, але не виправив цю ситуацію, що суперечить його службового обов’язку діяти в інтересах НАК “Нафтогаз України”, зокрема використовуючи його знання і інформацію (у даному випадку мова йде навіть про публічно доступною інфрормаціі) отриману під час роботи в ТОВ “ЕРУ Трейлдинг”. Відповідно, може бути достатньо підстав вважати, що це є наслідком конфлікту інтересів у разі, якщо А. Фаворов залишився реальним бенефіціаром ТОВ “ЕРУ Трейдинг”. З іншого боку, виходячи з таких обставин може виникнути обґрунтована підозра, що А. Фаворов міг залишитися реальним бенефіціаром ТОВ “ЕРУ Трейдинг”. – зазначає Вітренко.

За даними єдиного реєстру юросіб, на 5 березня Фаворов не входить в число кінцевих бенефіціарів “ЕРУ Трейдинг”. Також, у відповіді Кучерової Вітренко говориться, що конфлікт інтересів Фаворова було врегульовано ще 11 лютого 2019 року. В цьому ж відповіді зазначається, що питання щодо формування маркетингової політики НАК не відносяться до компетенції служби комплаєнса.

Вітренко такою відповіддю був категорично не задоволений, порахував його формальною відпискою. Він звернувся до голови Спостережної ради НАК Клер Споттісвуд з пропозицією якомога швидше визначитися, до яких контролюючим органам слід звернутися, щоб розібратися в ситуації і не допустити подібних конфліктів інтересів.

“Все вище наведене дає підстави вважати, що Компанія не в змозі керувати таким конфліктом інтересів, який відповідно може призвести до значних необґрунтованих фінансових втрат”, – йдеться у службовій записці Вітренко від 18 лютого 2019 року.