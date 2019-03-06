Санкції США стосовно нафти Венесуели підштовхнуть нафту Brent до 70 доларів за барель

Міжнародне втручання в політичну кризу у Венесуелі підвищить ціни на нафту в найближчі місяці, згідно думку 81% експертів, опитаних в щомісячному огляді енергетичного ринку GIQ в лютому. Про зростання ціни на нафту марки Brent до позначки 70 доларів за барель вже в першому кварталі, заявили 69% респондентів.

Експорт нафти з Венесуели впав на 40% за перший повний місяць після того, як на початку лютого були введені санкції США. Санкції спрямовані на повалення президента соціалістів Ніколаса Мадуро. 28 січня адміністрація президента Трампа заборонила клієнтам США платити за венесуельську нафту сиру до тих пір, поки не буде створено новий уряд, сформований головою Конгресу країни Хуаном Гуайдо. Потім директива була розширена за межі простого заборони компаніям США купувати венесуельську нафту – і поширювалася на всі компанії, які використовують фінансову систему США, для ведення бізнесу з венесуельською компанією PDVSA. Це нагадувало аналогічні санкційні заходи у відношенні Ірану. Ринок звернув увагу, наприклад, на Vitol і Trafigura в минулому місяці, які заявили, що вони будуть дотримуватися всі санкції США.

Експорт нафти ОПЕК в США в січні впав до п’ятирічного мінімуму – чи збережеться ця тенденція?

Незважаючи на санкції США, а також суворе дотримання групою ОПЕК+ їхньої угоди про скорочення видобутку на 1,2 мільйона барелів на добу до червня 2019 року, Brent поки тримається нижче 70 доларів за барель, з комфортом перебуваючи вище 60 доларів з початку року.

Між тим експорт ОПЕК в США впав до п’ятирічного мінімуму в січні, і 88% респондентів GIQ бачать, що ця тенденція триває. Виробництво сланцю в США збільшилася на 140% з 2008 року, і деякі в даний час прогнозують, що країна може стати чистим експортером нафти і нафтопродуктів до 2020 року. За оцінками, видобуток нафти в США в середині лютого досягла 12 мільйонів барелів на добу, в той час як останні оцінки передбачали, що цей рівень не буде досягнуто до другої половини року.