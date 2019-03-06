Instagram викрили в торгівлі людськими кістками

Instagram не блокує подібні оголошення.



Після заборони торгівлі кістками людей в онлайн-магазині eBay і на ряді інших платформ, цей ринок перенісся в Instagram.

Видання повідомляє, що згідно з американським законодавством, якщо у вас є гроші, ви можете купити людські кістки у приватного продавця, навіть не знаючи, кому належали ці кістки, звідки вони взялися і т. д.

В останні роки тематичні сайти і онлайн-магазини, на яких художники і скульптори купували кістки для своїх творів, почали блокувати такі угоди.

Приміром, після того, як Крістіна Холлинг і Райан Сейдеманн з Міністерства юстиції штату Луїзіана виявили продажу 454 людських кісток, 56 з яких мали “судовий або археологічний інтерес” і не повинні були продаватися, онлайн-магазин eBay заборонив розміщення подібних оголошень.

Тепер археологи Деміен Хаффер і Шон Грем відстежують, як людські кістки продаються через мобільний додаток в смартфоні. За їх словами, колекціонери кісток порушують наукові та етичні норми, оскільки часто про історію “товару” зовсім немає інформації.

Повідомляється, що з кісток рук роблять намиста, а черепа встановлюють під склом столів.

“Можливість відображати і торгувати людськими останками через соцмережі та онлайн-продажу призвела до того, що кістки стали споживчим продуктом для ринку колекціонерів, а не об’єктом археологічної, історичної або анатомічної цінності”, – пишуть Хаффер і Грем.

Археологи кажуть, що ринок продовжує зростати, і якщо в 2013-му в Instagram було тільки п’ять подібних публікацій із загальною запитуваної вартістю кісток в $5,2 тис., то через три роки там з’явилося близько 77 оголошень, в яких продавці загалом просили майже $60 тис. за свої експонати.

Торговці навіть використовують спеціальні хештеги #trophyskulls і #realbone для просування таких оголошень.