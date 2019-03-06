«Відразу після виборів»: Тимошенко повідомила, коли в два рази знизяться тарифи на газ

Основою для зниження вартості «блакитного» палива в Україні в два рази стало рішення суддів Окружного адміністративного суду столиці української держави про незаконність рішення уряду від 2016 року на рахунок підвищення ціни на газ. Як заявила під час мітингу в місті Красилів, що у Хмельницькій області, кандидат у президенти Юлія Тимошенко, це як раз те зниження вартості, про якому раніше обіцяла «Батьківщина».

Зокрема, виступаючи на акції, Тимошенко заявила: «Ми з вами разом вчора виграли судовий процес, який тривав два роки. Ми змагалися з Кабміном за те, що вони завищили ціну на газ, порушивши цим закон». За словами політика, напередодні виборів президента української держави, Феміда «постановила, що українські чиновники з Кабміну ніякого права не мали встановлювати дану ціну на газ, що вона дуже завищена і потрібно терміново її знизити».

Кандидат у президенти наголосила: «Відтепер ми маємо хорошу основу для того, щоб одразу ж після виборів новий президент України повернув старий порядок, ті часи, коли газ нашої країни йшов українцям, а ціна на «блакитне паливо» була в два рази нижче. Навіть судді наголосили, що це буде правильно».