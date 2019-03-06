У Білорусі хочуть заборонити виїжджати з країни неслужившим в армії

В країні не вистачає призовників.



З-за недостатньої кількості призовників” у Білорусі розглядають можливість ввести різні обмеження для тих, хто з різних причин не служив в армії.

Такі громадяни, у разі прийняття відповідного законодавства, можуть бути “обмежені” в прийомі на роботу і державну службу.

Також для такої категорії білорусів пропонують ввести тимчасову заборону на виїзд з країни “у разі неявки на призовні заходи”.

Для отримання освіти пропонується залишити тільки одну відстрочку.

Проблему некомплекту в армії влади пов’язують з демографічною ситуацією.