У США набирають популярності курси, пов’язані з коноплею

Професії, пов’язані з коноплею, стали популярнішими.



У США все більше число коледжів додають нові курси, пов’язані з каннабісом, у свої навчальні програми для підготовки випускників до роботи в динамічно розвивається галузі.

Дослідження показують, що професії, пов’язані з виробництвом канабісу, набагато популярніше інших видів діяльності – від операторів парників до розробників продуктів харчування та фахівців з маркетингу.

Компанія Arcview Market Research, яка вивчає тенденції індустрії канабісу, прогнозує, що до 2022 року в галузі буде створено 467 000 робочих місць.

Очікуваний бум на ринку роботи, пов’язаної з виробництвом канабісу, викликав у коледжів широкий спектр пропозицій по навчанню.

Приміром, Університет Північного Мічигану відкрив чотирирічну програму з хімії лікарських рослин.

Державний університет Колорадо пропонує курси з вивчення канабісу з упором на соціальні, юридичні, політичні та медичні наслідки його вживання.

Університет штату Огайо, Гарвард, Університету Денвера і Вандербільта пропонують заняття з політики і права марихуани.

Сільськогосподарські школи також беруть участь. Університет штату Коннектикут вводить в цьому році курс канабіс-садівництва.

Навіть у штатах, де рекреаційна марихуана залишається незаконною, у тому числі в Нью-Йорку, Нью-Джерсі та Коннектикуті, деякі коледжі почали програми вивчення канабісу в очікуванні легалізації або для підготовки студентів до роботи в інших штатах.