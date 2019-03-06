Перекрив весь район: кортеж путінського прем’єра шокував європейців

Те, з якою помпою пересуваються кортежі вищого російського керівництва, давно стало звичним для жителів Росії, але зовсім дико для громадян європейських країн.

Блогер Рустем Адагамов у своєму Twitter виклав відео, зняте в Люксембурзі, куди приїхав російський прем’єр-міністр Дмитро Медведєв.

«Медведєв приїхав з візитом у Люксембург і зараз вечеряє в ресторані Masconi. Ціла низка автомобілів з охороною, перекрито весь район, навіть пожежних привезли. Відео скинув мій знайомий, який там живе. Каже, місцеві всі в шоці — ніколи такого не бачили».

— Рустем Адагамов (@adagamov) 5 березня 2019 р.

Інтернет-користувачі відгукнулися на викладене відео їдкими коментарями:

«Ніщо так не говорить про нікчемність, убожестве і меншовартості людини, як прагнення заповнювати собою громадські місця, перекривати вулиці і порушувати ритм життя інших людей».

«Це говорить про його недалекість. Вони країну перетворили у світове позорище. Так, в принципі, вона й була такою… Ще вшановують Сталіна…»

«Народу санкції, а уряд просто сир жере в центрі Європи».

«Страх, який переслідує російську еліту, невикорінний! Все тому, що справи, рішення, життя — нечесні».

«Чим менше мавпа, тим більше шуму».

«В Люксембурзі дуже вузькі вулиці, багато їздять навіть зі складеними дзеркалами. У них герцог і вся монарша родина їздять без охорони, а молодий герцог кидає свій червоний кабріолет без нагляду і туди ніхто не плює! Бездуховність, коротше…»