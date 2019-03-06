Міноборони закупить куртки на 100 мільйонів у фігурантів справи про відкати в “Укргазвидобуванні”

Міністерство оборони 20-21 лютого за результатами тендеру уклало сім угод про поставки курток на загальну суму 239,66 млн грн.

З терміном поставки до листопада замовили 127 тис. ветровлагозащитных зимових курток по ТУ 14.1-134-00034022-2016: 125 тис. – першого виду і 2 тис. – шостого виду по 1 887 грн. Це трохи дорожче лютого-березня 2018 року, коли ціни становили 1 773-1 809 грн.

Сума нинішніх угод на 0,1% нижче очікуваної вартості закупівлі у 239,84 млн грн.

У тому числі ТОВ “МІК Трейдопт” замовили 52 тис. курток першого виду на найбільшу суму 98,11 млн грн, що становить 40% від усіх коштів.

Заснована восени 2017 запорізька “МІК Трейдопт” належить Ярославу Яворському і Шаповалову Сергію. Останній володіє і управляє ТОВ “Торговий дім “МІК Трейд”, яке разом з ТОВ “Мік” Олега Мітрохіна на чолі з Сергієм Рябовим фігурує у кримінальному провадженні НАБУ щодо можливо хабара посадовим особам АТ “Укргазвидобування”.

Крім того, харківському ТОВ “Екстрим-Текс” Євгенії Тарасової, створеному в січні 2018 року, дадуть 41,53 млн грн за 20 тис. курток першого виду і 2 тис. курток шостого виду.

ЗАТ “Прилуцька швейна фабрика” Анни Огаренко на чолі з Іриною Зайцевою поставить ще 20 тис. курток першого виду за 37,75 млн грн.

Огаренко також володіє іншим постачальником одягу для армії – київським ТОВ “Олтекс”, директором якого є Аркадій Стужук, а підписантом – Сергій Гладкий.

Ще 33,95 млн грн заплатять за 18 тис. курток першого виду від ТОВ “Торнадо” Олександра Васильченка та Валерія Коника з статутним капіталом 375 грн.

Ці люди також володіють ТОВ “Торнадо Зіз” разом з Олексієм Васильченко, Катериною та Валерієм коник, Олександром Іщенком і Наталею Липинської.

ЗАТ “Астра Люкс” замовили 15 тис. курток першого виду на 28,32 млн грн. Його кінцевим бенефіціаром є директор Ольга Сергєєва. Вона була заступником голови Солом’янської райорганізації Партії регіонів, яку очолював колишній перший проректор Національного авіаційного університету (НАУ) і екс-нардеп Максим Луцький.

У торгах за деякими окремими лотами також брали участь ТОВ “Текстиль-Контакт”, ТОВ “Аллен-Бізнес”, ТОВ “Ісо Груп”, ТОВ “Монітор”, ТОВ “Пром.Стандарт.”, ТОВ “АНВА”, ТОВ “Торговий дім “Авитекс”, ТОВ “Милитекс” і ТОВ “Харківський науково-дослідний інститут тактичного спорядження товариство з обмеженою відповідальністю”.

Як повідомлялося, в кінці грудня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що СБУ, Генпрокуратура та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у ході спецоперації при отриманні чергового траншу в 9 млн грн затримали двох посадових осіб АТ “Укргазвидобування”, які налагодили схему отримання відкатів на тендерах компанії.

Однак пізніше журналісти з’ясували, що жоден з менеджерів “Укргазвидобування”, яких за словами генпрокурора Юрія Луценка затримали на отриманні відкату, насправді затриманий не був і взагалі ніяких запобіжних заходів їм не обирали.