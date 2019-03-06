Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Кракові затримали чоловіка, який планував напад на парламент

06.03.2019

В Кракове задержали мужчину, планировавшего нападение на парламент28-річний хлопець планував атаку в цьому місяці.

У Польщі правоохоронці запобігли нападу на будівлю нижньої палати польського парламенту (Сейму), який планував здійснити 28-річний житель Кракова в середині березня. Про це в середу, 6 березня, заявила журналістам представник краківської Окружної прокуратури Мирослава Калиновська-Зайдак.

Зазначено, що раніше Пшемислав М. був затриманий за відправку листів з погрозами мерів великих польських міст, а також колишньому президенту Польщі Леху Валенсі. У посланнях він вимагав, щоб політики відмовилися від посад.

Відомо, що про свої плани напасти на Сейм затриманий сам розповів слідчим, але не зміг роз’яснити своїх мотивів. У квартирі, яку знімав Пшемислав М., знайшли ножі, бутафорські пістолети і протигаз.

Як зазначається, за правопорушення затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Читайте також:   Медведчук звинуватив Волкера в непрофесіоналізмі
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *