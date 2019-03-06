Харківські силовики затримали співробітників Госгеокадастра, підозрюваних в отриманні хабара

Харківські силовики затримали співробітників головного управління Госгеокадастра в Харківській області за підозрою в отриманні хабара.

Про це 6 березня повідомили в прес-службі ГУНПУ. За інформацією відомства, державні службовці вимагали хабар у розмірі 20 000 гривень за безперешкодне оформлення права власності на земельну ділянку.

Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, зараз вони перебувають під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

Оперативні дії проводилися в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.