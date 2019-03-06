Схеми Гладковских: хто і як ділив контроль над торгівлею зброєю

До розкритим журналістами фактами зловживань в оборонному секторі привів переділ сфер впливу між оточенням президента і лідерами «Народного фронту»

17 лютого 2015 року став одним з найчорніших днів для секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олександра Турчинова. Саме в цей день Петро Порошенко підписав указ про призначення першим заступником Турчинова свого давнього бізнес-партнера Олега Гладковського.

В цей день остаточно звалилася монополія «Народного фронту» на контроль над грошовими потоками в сфері оборони: раніше негласний «смотрящий» від президента за «Укроборонпромом» отримав високу посаду в РНБО і офіційний контроль над схемами Турчинова і його людей в оборонно-промисловому комплексі.

Другий такий же потужний удар секретар РНБО отримав 21 лютого 2018 року, коли Порошенко підписав указ про призначення головою держконцерну «Укроборонпром» людини з президентської вертикалі Павла Букіна, змістивши близького НФ Романа Романова.

На відео, де президент підписує указ, а члени РНБО аплодують і вітають Букіна, чітко видно скорботу Турчинова – на ньому немає особи.

Президентська вісь контролю над сферою виробництва і торгівлі озброєнням замкнулася. Лідерів «Народного фронту», який вважав «Укроборонпром» своєю недоторканою вотчиною, остаточно дали зрозуміти, що доведеться домовлятися і ділитися, розмежувавши сфери впливу.

А якщо не домовитися, заберуть все. Та ще й обгрунтують свою позицію кримінальними справами, якими «підвісили» ряд пов’язаних з оборонним сектором чиновників, близьких до НФ.

А що ви там робите?

Практично з самого початку масштабних бойових дій в 2014 році оборона стала сферою впливу і практично безроздільного контролю партійного керівництва «Народного фронту».

Головою наглядової ради «Укроборонпрому» стає один з найближчих помічників Арсенія Яценюка – Сергій Пашинський. Одночасно з цим він очолив парламентський комітет з нацбезпеки і оборони.

Його однопартієць Олександр Турчинов став секретарем РНБО, а МВС, в чиєму підпорядкуванні знаходиться Нацгвардія, очолив Арсен Аваков. Відповідно, люди з НФ замкнули на собі контроль над виробництвом, закупівлею та постачанням озброєння.

Пашинський в якості глави наглядової ради «Укроборонпрому» продавлював у парламенті фінансування потрібних концерну держконтрактів, а в якості голови профільного парламентського комітету їх затверджував.

Зі свого боку Турчинов і Аваков виступали замовниками озброєння, даючи свої пропозиції для формування державного оборонного замовлення.

Оскільки витрати на оборонний сектор становили мільярди гривень в рік, цією сферою швидко зацікавилися люди з президентської команди. Головна задача була з’ясувати все про діючих в ОПК фінансових схемах, витіснити з них конкурентів і в ідеалі отримати повний контроль.

Вже в серпні 2014 року Порошенка, призначив свого давнього бізнес-партнера Олега Гладковського головою міжвідомчої комісії РНБО з військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

По суті, Гладковський став «смотрящим» президента, і у полі зору людей з президентської вертикалі опинилися всі фінансові маніпуляції в оборонній сфері, контрольовані верхівкою «Народного фронту».

В той період «оборонка» стала лише одним з фронтів розгорілася між президентом і керівництвом НФ боротьби за переділ сфер впливу і контролю над фінансовими потоками в усіх сферах економіки.

Протягом півтора-двох років, проаналізувавши всі схеми і освоївшись, оточення президента стало активно витісняти з найбільш прибуткових сфер представників НФ.

Тим не менш, в більшості секторів економіки, коли мова йшла про «розпилювання» бюджетних грошей, протиборчі сторони на тих чи інших умовах все ж домовлялися про розподіл сфер впливу – не дивлячись на партійну приналежність.

Але з оборонним комплексом все було інакше, поступатися ніхто не хотів – надто вже великі суми фігурували в схемах заробітку на оборонне замовлення.

Протистояння зайшло в таку стадію, що стало ясно – якщо не йти на поступки і остаточно не розділити сфери впливу в оборонному комплексі, заробітку втратять все. Прийшло розуміння, що треба домовлятися.

Спільні інтереси

Першим кроком до порозуміння і співпраці між конкуруючими політичними угрупованнями у сфері контролю над фінансовими схемами в ОПК стала блокування закону про кримінальну відповідальність в сфері поставок озброєння.

В січні 2015 року в парламенті зареєстрували законопроект 1793 про відновлення кримінальної відповідальності за порушення законодавства у сфері виробництва, реалізації і закупівлі продукції військового призначення. У Кримінальному кодексі повинна була з’явитися стаття (114 ч. 2 до 10 років в’язниці) за все те, чим займалися представники БПП і НФ в оборонному комплексі.

Зусиллями спікера Андрія Парубія з «Народного фронту» проект цілий рік не вносили до порядку денного. Нарешті, 26 січня 2016 року парламент за нього проголосував. Але день нардеп від БПП Іван Винник, він найближчий соратник Сергія Пашинського та секретар комітету з нацбезпеки і оборони, подав проект постанови про скасування закону – нібито за недотримання всіх формальностей під час голосування.

У 99% випадків у подібних постанов про скасування голосування немає перспектив у парламенті, але тільки не в цьому випадку. Парубій закон не підписав, але і проект Винника досі не розглянуто.

Надалі все було справою техніки: Пашинський від НФ забезпечує роботу схем, а його заступник по комітету Іван Винник від БПП виступає сполучною ланкою між конкуруючими за контроль над цими схемами партіями.

Відповідно, всі схеми Гладковских стали можливі внаслідок переділу сфер впливу і контролю над ОПК між людьми Петра Порошенка і людьми Арсенія Яценюка. І роботу цих схем забезпечували як одні, так і інші.