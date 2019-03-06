В Італії кожному жителю почали виплачувати по 500 євро на місяць

Для різних категорій населення ввели різні виплати.



В Італії запрацювала система “цивільних виплат”, що передбачає виплату всім громадянам безумовного основного доходу від уряду, який складає 500 євро на місяць без будь-яких вирахувань.

Отримувати ці гроші зможуть усі громадяни Італії, або особи, які легально проживають в країні понад 10 років. Дохід буде виплачуватися протягом 18 місяців і може бути відновлений після місячної паузи.

Однак базові щомісячні виплати можуть перевищувати заявлену суму. Так, для сім’ї з трьома дітьми, двоє з яких є неповнолітніми, базовий дохід може становити до 1050 євро в місяць, якщо дохід дорівнює нулю, і ще 280 євро, якщо сім’я орендує житло. Що стосується фінансових обмежень для одержання права, в заяві заявника повинні бути зазначені доходи менш 9360 євро для однієї людини, сімейний дохід менше 6000 євро, а також володіння нерухомістю, відмінне від місця проживання, не більше 30 000 євро та інвестиційний портфель не більше 6000 євро.

Існують також обмеження на володіння транспортними засобами та мотоциклами, а також вимоги для проживання. Якщо члени сім’ї старше 67 років, базовий дохід стає базовою пенсією.