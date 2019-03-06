Демонтувати об’єкт повністю Пхеньян обіцяв на першому саміті лідерів голів Північної Кореї і США в минулому році.

КНДР відновлює ракетний полігон Сохэ після провальних переговорів Дональда Трампа і Кім Чен Ина у В’єтнамі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея має блискуче економічне майбутнє, якщо дві країни укладуть угоду, але не має ніякого економічного майбутнього з ядерною зброєю.

Раніше повідомлялося, що США і КНДР не досягли угоди про денуклеаризацію Корейського півострова. За словами прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс, сторони розраховують продовжити діалог в майбутньому.

Пізніше повідомили, що на саміті в Ханої президент США Дональд Трамп відмовив лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину у повному скасуванні санкцій. Як Трамп заявив на прес-конференції, Кім Чен Ин наполягав на повному скасуванні санкцій, однак “США не могли на це піти”.