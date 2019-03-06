Не менше 10 000 000 грн в місяць: наглядову Раду “Нафтогазу” озвучив розмір зарплати

Спостережна рада НАК “Нафтогаз України” подав в уряд на затвердження компенсаційний пакет Андрію Коболєва, де вказана середньомісячна заробітна плата у розмірі 10,5 мільйонів гривень.

Так, глава наглядової ради “Нафтогазу” Клер Споттісвуд направила прем’єр-міністрові Володимиру Гройсману звернення, в якому зазначений місячний оклад Коболєва в розмірі 2,082 мільйона гривень і премії у відсотках до місячної та річної зарплати.

Згідно з розрахунками, середньорічна зарплата Коболєва повинна скласти 10,514 мільйонів гривень, а всього в 2019 році разом з преміями – 126 169 200 гривень. Разом із закладеною наглядовою радою “Нафтогазу” премією за Стокгольмський арбітраж зарплата Коболєва в розмірі 216 мільйонів гривень, то його річний досягне 342 мільйонів гривень, а середньомісячна зарплата складе 28,5 мільйонів.

“Ми (наглядову раду “Нафтогазу”, – ред.) обговорювали компенсаційний пакет голови правління… Ми звертаємо особливу увагу на те, що рішення про поточному рівні компенсаційного пакету Коболєва спочатку прийнято акціонером”, – йдеться в документі.

За рішенням наглядової ради, в компенсаційний пакет входять премії, які розраховуються у відсотках до місячного посадового окладу за місяць та річного окладу. Так, з 1 січня пропонується виплачувати Коболєва наступне:

квартальна премія за рік у розмірі 24 984 000 гривень;

річна премія за досягнення цілей і ключових показників в розмірі 24 984 000 гривень;

премія за реалізацію цілей середньострокових проектах в розмірі 24 984 000 гривень;

премія за особливі досягнення в розмірі 12 492 000 гривень;

премія за реалізацію цілей в довгострокових проектах в размере12 492 000 гривень;

матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі 1 249 200 гривень.

Таким чином, всього за 2019 рік Коболєв повинен отримати 126 169 200 гривень, при цьому середньомісячна зарплата складе 10 514 100 гривень.