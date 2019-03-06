Суддя Вищого госпсуду України Надія Губенко: квартири, машини, землі

Паралельно з конкурсом у Антикорупційний суд, до якого прикута велика увага суспільства, ВККС проводить відбір суддів на вакантні посади до Верховного суду.

З усіх претендентів мінімум 44 людини визнані громадськістю недоброчестными.

На пленарних засіданнях Комісія припинила їх участь лише частково. Знайомтеся, суддя Вищого господарського суду України – Надія Михайлівна Губенко.

У майнову декларацію кандидат записала одинадцять об’єктів нерухомості. Зокрема, Надія Губенко володіє з сестрою трьома спадковими земельними ділянками в Броварському районі Київської області. (0,15, 0,54, 3,7 га).

У власності чоловіка Сергія Губенка є дві ділянки в Києво-Святошинському районі Київської області сумарною площею 0,09 га з будинком площею 117 кв. м (один з них подаровано, інший придбаний безкоштовно).

Також родина володіє трьома квартирами в столиці. З 1994 року у Надії Губенко є квартира площею 76,9 кв. м і частка квартири 93 кв. м.

На додаток Надія Губенко обзавелася машиномісцем в цьому ж житловому комплексі. Задекларована вартість – 77 115 грн, яка теж може бути заниженою.

Якщо вірити декларації, сім’я Губенко має у власності лише два автомобіля: у чоловіка з 2006 року Мазда М-3 1.6 L за 114 500 грн і позашляховик Тойота Прадо за 364 288 грн з 2008 року.