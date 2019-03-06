Дочка першого президента Узбекистану відправили в колонію

Суд в Узбекистані 5 березня постановив перевести в колонію загального режиму дочка першого президента країни Гульнару Карімову, раніше засуджену до п’яти років обмеження волі.

Гульнара Карімова відбувала покарання у квартирі своєї дочки Іман в Ташкенті. Іман Карімова повідомила 5 березня з Лондона, що співробітники прокуратури силою відвезли її мати в невідомому напрямку. У прокуратурі заявили, що слова дочки Карімової не відповідають дійсності.

Вперше Гульнару Карімову засудили до п’яти років обмеження волі у 2015 році, визнавши винною у сприянні злочинного угруповання, яка привласнила активи держкомпаній. У грудні 2017 року, як повідомили в прокуратурі, її засудили на 10 років колонії, але в 2018 році суд замінив покарання на п’ять років обмеження волі. В прокуратурі не уточнили, за що Карімова було засуджено вдруге. Раніше повідомлялося, що її звинувачують за декількома економічними статтями, в тому числі у відмиванні грошей.

Гульнара Карімова – старша дочка першого президента Узбекистану Іслама Карімова, який керував країною з 1990-го по 2016 рік. Гульнара Карімова займала різні дипломатичні посади і вважалася однією з найвпливовіших фігур в Узбекистані.