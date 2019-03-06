Україна опинилася на вершині рейтингу самого дешевого мобільного інтернету в світі

Україна опинилася на четвертому місці рейтингу країн з найбільш дешевим мобільним інтернетом.

Рейтинг порівняв вартість 1 ГБ мобільної передачі даних у 230 країнах. Для порівняння бралися ціни на мобільний інтернет з 23 жовтня по 28 листопада 2018 року

Найдешевший мобільний інтернет виявився в Індії, за якою слідують Киргизстан, Казахстан і Україна. Вартість 1 Гб мобільного інтернету в Україні оцінили в $0,51.

За даними дослідження, в країнах Азії і на території колишнього СРСР – самі низькі ціни на мобільний інтернет в світі.

Азіатські країни становлять половину з 20 країн з найдешевшим інтернетом. Індія очолює список із середньою ціною в один гігабіт (1 ГБ) мобільної передачі даних, що дорівнює $0,26.

Найдорожчою країною Азії за вартості мобільного інтернету є Південна Корея – в ній 1Гб інтернету коштує $15,12. Великі економіки Японії та Китаю також є одними з найдорожчих в Азії.

Туркменістан є єдиною країною СНД, яка потрапила в число найдорожчих у світі за вартістю інтернету. Тут 1 ГБ даних коштує в середньому $19,81. Це більш ніж у чотири рази більше, ніж у другій найдорожчою країні СНД – Таджикистані ($4,84).