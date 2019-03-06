Швеція виступила за створення спеціального трибуналу для терористів ИГИЛ

ЄС надасть підтримку збільшення міжнародного тиску.

Швеція виступила за створення спеціального трибуналу, який займався військовими злочинами терористів “Ісламської держави”.

Про це заявив прем’єр Швеції Стефан Левен.

“Мова йде про терористів, які здійснювали масові страти, розпинали людей, ґвалтували, відрубували голови, продавали дітей і жінок у сексуальне рабство… Це чисте і ритуальне зло, вони мають понести за це відповідальність”, – сказав Левен.

Очікується, що глава МВС Швеції Мікаель Дамберг виступить з пропозицією щодо трибуналу на засіданні Ради ЄС у Брюсселі завтра.

Прем’єр сподівається, що ЄС надасть підтримку збільшення міжнародного тиску на терористів.

“Покарання важливо, якщо хтось здійснює терор чи військові злочини, то він повинен понести покарання за ці злочини, незалежно від того, де вони були скоєні”, – заявив Левен.

При цьому він зазначив, що міжнародні трибунали створювалися і раніше, але в даному випадку є ряд особливостей: “Міжнародні трибунали створювалися вже кілька разів, але, можливо, в даному випадку не вийде діяти таким же чином, оскільки справа стосується і сирійського режиму”.