У Франції ув’язнені почали бунт: охоронці заблокували 15 в’язниць

Тюремні наглядачі у Франції заблокували близько 15 в’язниць у середу, 6 березня, після події у в’язниці суворого режиму Конде-сюр-Сарт.

Близько сотні наглядачів заблокували входи у в’язницю. Біля тюрми охоронці запалили багаття, спалюючи шини і піддони. Вони висловили невдоволення кількістю співробітників в пенітенціарній установі. Пізніше профспілки тюремних наглядачів закликали співробітників долучитися до блокування інших в’язниць, а також повідомити про умови праці та безпеки в тюрмах.

До цього, у вівторок, 6 березня, поліція у Франції штурмувала в’язницю через напади ув’язненого. Нападник і його партнерка забарикадувалися в кімнаті для побачень у в’язниці суворого режиму Конде-сюр-Сарт. Під час штурму двоє наглядачів отримали ножові поранення.

Також кульові поранення отримали ув’язнений і його партнерка. В результаті від отриманих поранень жінка померла. Нападник був затриманий.

Міністр юстиції Франції Ніколь Беллубе назвала напад терактом.

Раніше повідомлялося, що французька поліція пішла на штурм в’язниці Конде-сюр-Сарт і затримала ув’язненого, який напав на охоронців і забарикадувався разом з дружиною. Про це у вівторок, 5 березня, повідомив телеканал BFMTV.

Наголошується, що раніше укладений завдав кілька ударів керамічним ножем двом наглядачам, після чого забарикадувався у кімнаті для побачень разом зі своєю дружиною.

За непідтвердженими даними ЗМІ, чоловік заявив, що на ньому знаходиться пояс з вибухівкою. Міністр юстиції Франції Ніколь Беллубе назвала напад терактом. Штурм в’язниці тривав близько години, в ньому були задіяні бригади спецназу і кілька вертольотів. На місці інциденту чулися вибухи штурмових гранат. Під час операції правоохоронців ув’язнений та його дружина отримали вогнепальні поранення. Жінка пізніше померла. Нападник був засуджений на 30 років за викрадення і вбивство, а також збройне пограбування і виправдання тероризму. У 2010 році він прийняв іслам.

Зазначимо, у Франції вже кілька місяців триває акція протесту проти економічної політики уряду. Так, 2 березня 2018 року у Франції поновилися антиурядові акції протесту, організовані рухом “жовтих жилетів”. Протестувальники хочуть показати, що вони все ще мобілізовані проти економічної політики уряду, яку вони вважають корисною тільки для багатих.

Акції протесту заплановані в Марселі, Ліоні, Бордо, Ліллі та інших великих містах Франції.

Взимку у французьких ЗМІ з’явився список вимог «жовтих жилетах» до влади Франції, який складається з 25 пунктів, які присвячені питанням економіки, внутрішньої та зовнішньої політики, охорони здоров’я та екології. Авторство цього тексту поки не ясно. Хоча при цьому відомо, що список цих вимог не є офіційним документом, що представляє інтереси всіх протестувальників.

Як повідомлялося, мітинги проти підвищення цін на паливо почалися у Франції 17 листопада 2018 року. Громадяни страйкують проти подорожчання бензину на 2,9 євроцента, а дизельного палива – на 6,5 євроцента з 1 січня 2019 року.