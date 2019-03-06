Кабмін поділив ГФС

Кабінет міністрів затвердив поділ Державної фіскальної служби (ГФС) на податкову і митну служби.

Кабмін вирішив розділити ГФС на два окремих центральних органів виконавчої влади ще в грудні 2018 року.

Зазначено, що Державна податкова служба (ДПС) буде займатися реалізацією податкової політики, а Державна митна служба (ДМС) в свою чергу буде відповідати за дотримання митного законодавства.

Основною метою такого поділу є врегулювання діяльності двох служб, визнання їх правового статусу, основних прав і обов’язків працівників.

Поділ ГФС відбулося за меморандумом МВФ. Згідно йому, значна кількість юридичних осіб зі складу ГФС буде ліквідовано в рамках реформи податкового адміністрування.

Конкурси на зайняття посад керівників нових служб проведуть протягом 3-х місяців.